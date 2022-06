Dopo i disservizi di ieri portata idrica ridotta dall’impianto di sollevamento di Scinà

In merito ai disservizi verificatisi intorno alle 19:45 di ieri, il Servizio Idrico della Lamezia Multiservizi S.p.A. ha inoltrato alla So.Ri.Cal. S.p.A., gestore delle risorse idriche calabresi, nel pomeriggio della stessa giornata un’urgente richiesta di verifica sugli impianti di adduzione per evidenti irregolarità sulla fornitura idrica ai serbatoi di Bella Basso, Bella Alto e Magolà Basso.

I controlli necessari sono stati eseguiti in serata ripristinando la regolare funzionalità del sollevamento di Scinà. La prolungata riduzione di portata ha comunque determinato lo svuotamento dei manufatti che, allo stato attuale, non sarebbero in grado di sopperire a nuove disfunzioni.