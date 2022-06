Posizioni organizzative superiori semestrali per 8 dipendenti comunali per cercare di arginare la penuria di personale

Se anche la richiesta di 20 nuovi unità (10 dipendenti di categoria D e 7 dipendenti di categoria C da assegnare ai diversi settori dell’Ente, oltre a 3 dirigenti) per il Comune di Lamezia Terme dovrà in ogni caso passare dalla commissione ministeriale, che dovrà valutare tutta la documentazione necessaria (prossima dovrebbe essere la discussione in consiglio comunale anche del bilancio consuntivo 2021), in via Perugini si continua a fare la conta dei “reduci” in servizio.

Le attuali 163 unità di personale, sulle almeno 333 previste, sono divise tra:

1 Segretario Generale;

2 dirigenti di ruolo;

22 dipendenti di categoria “D” (di cui 4 collocati in aspettativa ed incaricati di funzioni dirigenziali);

53 dipendenti di categoria “C” (di cui 30 Istruttori di Vigilanza – agenti di Polizia Locale);

65 dipendenti di categoria “B” ( di cui 7 Esecutori tecnici specializzati);

20 dipendenti di categoria “A”.

Dal 1 giugno inoltre è andato in pensione l’Economo Comunale, e la giunta Mascaro reputa che «al fine di far fronte alle esigenze organizzative e di servizio risulta indispensabile provvedere a conferire, seppur in via temporanea ed eccezionale, le mansioni superiori a dipendenti ascritti alle categorie “B” e “C” nel numero e per i profili previsti nella programmazione del fabbisogno del personale per l’anno 2022, in possesso dei requisiti di esperienza ed anzianità necessari per l’espletamento delle predette mansioni superiori».

I settori interessati per un massimo di 6 mesi saranno: