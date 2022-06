“Attraverso lo sport e l’arte in tutte le sue forme si accenderanno i riflettori su Lamezia Terme quale Città di Mare”

A 4 giorni di distanza dalla pubblicazione, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme invia anche un comunicato stampa sul bando Lamezia Terme “Città di Mare e d’Amare” – Estate 2022, ai fini dell’assegnazione temporanea di aree facenti parte dell’arenile.

«Un progetto che si inquadra quale ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di animare la costa marina lametina, attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive e culturali, con il fine ultimo di ricreare un grande villaggio di sport, musica, socialità, con il sapore ed i colori dell’estate» spiega la nota stampa, «attraverso, dunque, lo sport e l’arte in tutte le sue forme, naturalmente si accenderanno i riflettori su Lamezia Terme quale Città di Mare, nel suo essere perfetto equilibrio tra sviluppo urbano e suggestività naturale di monti e mare».

Le diverse realtà associative, in rete o singolarmente, potranno animare dei lotti delle spiagge lametine (in un caso all’inizio del lungomare di Ginepri, nell’altro al centro tra i lidi esistenti accanto il Falcone – Borsellino), le assegnazioni per i soli spazi interessati dagli eventi e delle attività culturali, sportive, religiose artistiche e ludico-ricreative senza fine di lucro, dovranno avere la durata massima di 7 giorni, nei mesi da luglio ad ottobre.