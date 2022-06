Giuseppe Angotti eletto come Amministratore Diocesano di Lamezia Terme

Il Collegio dei Consultori della Diocesi di Lamezia Terme, riunito oggi in seduta plenaria su convocazione e presidenza del Presbitero Don Vittorio Dattilo nella sua qualità di sacerdote più anziano per ordinazione tra i Consultori, a norma del Can. 421 del CJC, ha eletto con voto unanime quale Amministratore Diocesano di Lamezia Terme, il Reverendo Giuseppe Angotti, già Vicario Generale e Delegato ad omnia di Giuseppe Schillaci.

L’incarico avrà efficacia giuridica a partire da oggi fino al giorno della presa di possesso canonico della Diocesi da parte del Vescovo eletto di Lamezia Terme, Serafino Parisi.

Comunicata l’avvenuta elezione Collegiale e la relativa accettazione da parte dell’interessato alle autorità interessate – Congregazione per i Vescovi, Nunziatura Apostolica in Italia, Presidenza della CEI, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Claudio Maniago – e dopo la Professione di Fede emessa dall’eletto ex can 833 p. 4 davanti al Collegio dei Consultori, se ne dà notizia alla Comunità Diocesana.