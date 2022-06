Stanziati 18.000 euro di contributo ai comitati parrocchiali per organizzare i festeggiamenti nei tre ex comuni tra giugno e luglio

Dopo aver impegnato lo scorso anno circa 180.000 euro per le misure di sicurezza delle festività patronali 2021 e 2022, dal Comune di Lamezia Terme stanziati anche 18.000 come contributo ai comitati parrocchiali per organizzare i festeggiamenti nei tre ex comuni tra giugno e luglio.

Venerdì la giunta Mascaro ha così deciso di destinare:

Parrocchia San Francesco di Paola – padri minimi Sambiase, 4.000 euro

Parrocchia Santa Maria degli Angeli – padri minimi Sant’Antonio Nicastro, 4.000

Parrocchia Cattedrale S.S. Pietro e Paolo Nicastro, 6.000

Parrocchia San Giovanni Battista Sant’Eufemia, 4.000

Si decide di precisare che «il contributo concesso alla Cattedrale di Lamezia Terme è di misura maggiore in quanto il 29 giugno è festività patronale» e che «la concreta erogazione delle forme contributive venga effettuata dal Dirigente del Settore Gestione Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, con propria determinazione a valere sugli stanziamenti previsti per la promozione delle attività culturali, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute per le iniziative».

Si specifica inoltre che «non trattasi di forma di sponsorizzazione ma di sostegno ad un’attività di promozione culturale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni storico – locali e devozionali che vengono poste in essere in via sussidiaria dalle Parrocchie in collaborazione con il Comune di Lamezia Terme con il quale ne condividono le finalità».

Contributo che servirà così a cofinanziare le spese sostenute, mentre i costi per le spese di sicurezza delle fiere rimangono maggiori degli incassi per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli ambulanti.