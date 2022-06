Superamento delle emissioni sonore imposte concesso per le giostre dalle 16 alle 24 fino al 29 giugno

Dopo l’autorizzazione arrivata l’ultimo giorno utile, per le giostre fatte accomodare nella zona C dell’area mercatale di via Misiani viene stabilita anche la deroga alle emissioni sonore all’esterno, ma esclusivamente dalle 16 alle 24 nei giorni dal 13 al 29 giugno 2022, rispetto al limite fissato dalla normativa di riferimento considerato l’evento temporale e di tipo ricreativo, che dovranno comunque essere contenute, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo.

L’area individuata è infatti circondata da abitazioni civili per 2/3 della lunghezza, con i residenti già in passato a lamentarsi per la presenza di cittadini parcheggiati in orari notturni o per le attività di smistamento della raccolta differenziata concertate per un periodo all’interno dello spazio asfaltato.