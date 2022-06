Affidato dal Comune il servizio annuale di disinfestazione e derattizzazione in aree ed edifici pubblici

Sollecitato settimana scorsa, affidato dal Comune il servizio annuale di disinfestazione e interventi di derattizzazione in aree ed edifici pubblici, al fine di contenere la proliferazione di insetti infestanti (blatte, vespe, calabroni, formiche, mosche, zecche, ecc.), topi comuni e ratti.

La ditta Ecosan S.r.l per 31.419,68 euro si è aggiudicata il servizio di derattizzazione, dezanzarizzazione fossi, lotta alla zanzara tigre (Aedes Albopictus) e zanzara comune (Culex Pipiens) del territorio comunale attraverso tecniche biologiche e prodotti biologici repellenti per le zanzare per la durata di 12 mesi.

Nello specifico son previsti nel corso dell’anno come interventi: