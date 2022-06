Entro fine mese i lavori sui marciapiedi di via Colombo, entro fine anno su via Da Vinci

Dovranno iniziare a breve i lavori, finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 in due trance da 66.556,13 euro, sui marciapiedi di via Cristoforo Colombo (da avviare entro fine giugno) e via Leonardo Da Vinci (da avviare entro fine anno).

Entrambe le aree palesano danni strutturali sulla zona pedonale dovuti alla crescita arborea, e così l’amministrazione comunale ha candidato l’intervento ai finanziamenti per la sicurezza degli utenti che vi si recano (tra studenti, clienti del mercato del sabato, pendolari che usufruiscono dell’area terminal, etc)

Nelle soluzioni progettuali i tecnici comunali hanno previsto la messa a dimora di nuove piante e, pertanto, il RUP ha ritenuto necessario corredare gli elaborati progettuali di apposite relazioni tecniche redatte dall’agronomo Giovanni Mastroianni, individuato su Mepa.

Vengono così impegnati 2.600 euro, con la consulenza che dovrebbe così avvenire in due tempi entro fine anno.