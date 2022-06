Dal bando nazionale di tecnici per il Sud in arrivo un dipendente categoria D per 36 mesi in via Perugini

Dal bando di concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, per una seconda procedura per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate), il Comune di Lamezia Lamezia ottiene un altro dipendente a tempo determinato.

Il contratto che sarà sottoscritto avrà durata di 36 mesi con qualifica di personale non dirigenziale di categoria “D”.

Rimanendo in tema di lavoro approvato dalla giunta il progetto di fattibilità tecnico economica del potenziamento del centro per l’impiego, che entro oggi sarebbe dovuto essere recapitato alla Regione la quale nel sopralluogo effettuato il 31 marzo reputava lo stabile di 4 piani che affaccia su Corso Numistrano “in sufficienti condizioni e adeguato alle esigenze di potenziamento del CPI, previ lavori di risanamento e miglioramento dello stesso”.

Vengono stimati in 2.548.981,91 i costi per miglioramento strutturale, lavori di ristrutturazione interna per armonizzazione degli spazi interni, opere impiantistiche che dovrebbero essere coperti dai finanziamenti regionali in caso di accoglimento della proposta.