A partire da lunedì inizierà un’operazione di potatura di alberi lungo alcune vie cittadine

A partire da lunedì inizierà un’operazione di potatura di alcuni alberi lungo alcune vie cittadine.

Ravvisata «la necessità di disporre affinchè siano tagliate e rimosse le piante pericolanti e quelle che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale, o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali» pubblicata oggi l’ordinanza con la quale si prevede l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, su Via Cristoforo Colombo, Corso Giovanni Nicotera, Via XX Settembre e Corso Eroi Di Sapri.

Le modifiche saranno valide di volta in volta mediante l’apposizione della segnaletica mobile 48 ore prima secondo le modalità indicate dalla Polizia Locale.

Spetterà all’impresa esecutrice dei lavori, la cooperativa Malgrado Tutto, di «farsi carico di tutti gli oneri legati alla vigilanza e al posizionamento della segnaletica mobile temporanea necessaria alla regolare esecuzione dei lavori nei tratti di strada interessati di volta in volta dagli interventi di potatura, adottando i necessari accorgimenti, precauzioni e segnalazioni prescritte allo scopo di non arrecare intralcio alla circolazione».