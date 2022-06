Inizia la novena e la festa in onore della “Madonna delle Grazie”

Anche quest’anno dal 23 giugno al 3 luglio, nella parrocchia “Maria SS. delle Grazie e S. Giuseppe” si celebreranno la novena e la festa in onore della “Madonna delle Grazie” patrona della comunità parrocchiale di Zangarona.

“La novena e la festa saranno un’occasione per ricominciare a vivere le tradizioni con spirito rinnovato, facendo in modo che il desiderio nutrito in questi ultimi due anni di pandemia si manifesti in una fede più attenta e autentica, purificata e veramente animata dalla carità” spiega il parroco don Carlo Ragozzino.

“All’intercessione di Maria, la comunità parrocchiale affiderà tutte le famiglie e in modo particolare pregherà ancora per tutti coloro che hanno perso la vita a causa del contagio, ringraziando e pregando anche per coloro che in vari modi si sono prodigati, mettendosi al servizio dei più sofferenti” prosegue il parroco, “alla Vergine delle Grazie affidiamo tutti i popoli afflitti dalle guerre in particolare il popolo ucraino. La novena sarà anche un’occasione di preghiera e di accompagnamento al nuovo Vescovo di Lamezia Terme, Serafino Parisi, che riceverà l’ordinazione episcopale proprio il 2 luglio: affidiamo il suo episcopato sotto la protezione di Maria, la Vergine delle Grazie”.

L’augurio è che la novena e la festa possano essere un’opportunità di incontro con il Signore aiutati dall’intercessione della Vergine Maria, un tempo di formazione arricchito dalla predicazione dei vari sacerdoti invitati.