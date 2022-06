Dovranno iniziare entro fine mese i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Cristoforo Colombo, e ieri la giunta Mascaro ha approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal geometra Antonio Romano, in qualità di dipendente in comando del Settore Tecnico è stato incaricato della redazione degli elaborati progettuali e del ruolo di Rup.

Per «provvedere al totale rifacimento dei marciapiedi alberati, intendendo garantire una maggiore fruibilità dell’arteria, permettendo, in particolare una circolazione dei pedoni con maggiore sicurezza» sono previsti 66.556,13 euro coperti da finanziamenti dei fondi di coesionesociale 2021.

Compito ora al Dirigente del Settore Tecnico per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’intervento.