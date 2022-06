“L’amore vince” filo conduttore alla festa in onore della Vergine e Martire Santa Maria Goretti

“L’amore vince…!”. Questo il tema che farà da filo conduttore alla festa in onore della Vergine e Martire Santa Maria Goretti che si celebra il prossimo 6 luglio. Con la recita del Santo Rosario, infatti, alle ore 17.30, cui seguirà alle ore 18 la Santa Messa con la preghiera alla Santa, dal 27 giugno inizia la novena in preparazione alla festa, preceduta dal triduo solenne del 3, 4 e 5 luglio, predicato da padre Alessandro Selvaggio dei “Servi e Serve della Parola” con celebrazione della Santa Messa alle ore 19.

“La festa patronale di quest’anno – spiegano dal Consiglio Pastorale – , resa del tutto speciale dal cammino sinodale che stiamo vivendo, dal condiviso desiderio di riprendere la normalità delle nostre vite e dall’accorato grido dell’umanità che sale a Dio per ottenere la conversione del cuori e il dono della pace, è occasione propizia e provvidenziale per riscoprire la bellezza e la gioia di essere ‘popolo di Dio in cammino verso il Regno che crede che l’amore tutto pub’ perché guidato da Cristo e sostenuto dalla piccola Maria Goretti, nostra amica e modello di carità, speranza e fede ed alla quale affidiamo anche il ministero episcopale del Vescovo eletto, monsignor Serafino Parisi. Possa, Ella, la piccola grande Santa – concludono – , inflammarci del suo amore misericordioso e renderci capaci di una testimonianza del Vangelo coerente, gioiosa ed eroica”.

Il 29 giugno, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, Patroni della città e della Diocesi, la Santa Messa sarà anticipata alle ore 17.30 per poter partecipare alla concelebrazione eucaristica in Cattedrale e, subito dopo, alla processione dei Santissimi Patroni

Il 30 giugno, giornata di preghiera per le vocazioni, al termine della Messa Vespertina ci sarà l’Esposizione del Santissimo Sacramento con adorazione comunitaria.

Il 2 luglio, giorno in cui a Santa Severina alle ore 18 ci sarà l’ordinazione episcopale di monsignor Serafino Parisi, Vescovo eletto di Lamezia Terme, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 18.30.

Il 6 luglio, giorno della festa, sono previste tre celebrazioni eucaristiche: alle ore 8 e 10.30 con supplica a Santa Maria Goretti e benedizione dei bambini; alle ore 19.30 (Santa Messa Solenne) cui seguirà la processione esterna della statua della Santa.