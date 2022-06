Tre interventi nel lametino per il miglioramento dell’efficienza energetica di cinema, teatri e musei

Il Ministero della Cultura ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR previsti per la data del 30 giugno. Online su cultura.gov.it i decreti di assegnazione di 1,8 miliardi di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei; per l’attrattività di 310 borghi (linea A + linea B); per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno (FEC). Già pubblicato a marzo scorso l’assegnazione delle risorse alle Regioni per interventi di valorizzazione dell’architettura rurale.

Al Museo archeologico lametino 368.000 euro sui 100 milioni di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 120 musei statali e di siti culturali.

Per lo Space Cinema di Maida 200.398,60 euro dei 99.359.977 di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema, e 196.405,64 euro al teatro comunale di Curinga per 89.157.536 di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 348 teatri.

Non ammesso il progetto lametino per la riqualificazione del cortile interno a Palazzo Nicotera nella linea dedicata ai parchi e giardini arrivando ultime tra le 813 proposte avanzate, così come fuori è la proposta di San Pietro a Maida per la Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo (giardino antico).

Per la “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” rimangono fuori Decollatura, Platania, Maida, San Pietro a Maida, San Mango d’Aquino, Motta Santa Lucia, Martirano, Feroleto Antico.