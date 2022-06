Impegnati 77.922,08 euro nell’ambito dell’Accordo Quadro Biennale vigente per la segnaletica stradale

Impegnati 77.922,08 euro nell’ambito dell’Accordo Quadro Biennale vigente per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade comunali.

All’accordo siglato con determina dirigenziale del 16 novembre 2020, si aggiunge un secondo contratto attuativo di lavori in favore della ditta Ongaro S.r.l. per l’importo di 63.870,56 euro, comprensivo di 1.851,81 per costi della sicurezza, cui aggiungere l’Iva al 22 % per 14.051,52 euro.

Nella determina si specifica che «nel corso di validità dell’Accordo Quadro è emersa la necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto preventivato in fase di appalto, che prevedono la personalizzazione di stalli di sosta per soggetti diversamente abili, la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali, la modifica della segnaletica verticale ed orizzontale di alcune aree di sosta, l’installazione delle targhe di alcune vie nonché il ripristino e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale di diverse strade cittadine che necessitano di intervento al fine della salvaguardia della pubblica incolumità».

Lavori che dovrebbero essere realizzati nel secondo semestre del 2022.