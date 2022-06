Niente alcool in lattina o vetro questa sera e domani in centro, servizio ai tavoli limitato su Corso Numistrano

Due serate di festa in musica su Corso Numistrano oggi e domani, ma anche qualche limitazione “last minute” per poter rispettare le misure di safety e security richieste dagli organi preposti.

Così dalle 16 alle 24 oggi e domani saranno vietati il consumo, la somministrazione e vendita di “bevande alcoliche e di altre bevande in contenitori di vetro e lattine da parte dei soggetti esercenti le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati dei pubblici esercizi e dei distributori automatici insistenti Corso Numistrano; Piazza S. Giovanni; Piazza Mercato Vecchio; Via Lissania; Salita Fratelli Maruca; Piazza Ardito; Piazza Mazzini; Corso G. Nicotera; Via Garibaldi; Via Indipendenza; Piazza Mercato Nuovo e nelle traverse immediatamente adiacenti alle predette vie e piazze».

Per rispettare la richiesta che “le vie di fuga dovranno essere adeguatamente segnalate e devono essere tenute sempre libere da ogni qualsivoglia ingombro, nonché presidiate” nella stessa fascia oraria sarà vietata “l’occupazione del suolo pubblico dei marciapiedi e della strada di Corso Numistrano, ad esclusione delle strutture stabili”.

In caso di accertate violazioni alle prescrizioni disposte con l’ordinanza emanata solo oggi, salvo che non costituiscano più grave reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro.