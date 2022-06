Per la processione di domani in onore dei santi Pietro e Paolo ulteriori modifiche alla viabilità in centro.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 fino al termine della funzione religiosa su ambo i lati, di Via Mons. V. Moietta, nel tratto di strada compreso tra Piazza Stocco e Piazza F. A. D’Ippolito.

Stessa misura dalle 17 su: