Sulla costa in autobus per “bellezze dall’alba al tramonto” nella rimodulazione offerta dalla Multiservizi

Da lunedì partiranno le nuove corse estive delle linee 4 e 10 per il trasporto pubblico locale gestito dalla Lamezia Multiservizi, illustrate in conferenza stampa nella sala consiliare dal dirigente Alessandro Vescio, che vedranno 15 corse giornaliere e 10 corse festive, con 2 autobus dedicati con impresse le immagini di scorci lametini ed il claim “bellezze dall’alba al tramonto”, potendo sottoscrivere un abbonamento mensile specifico per la linea mare da 20 euro.

«Cerchiamo di incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, sia per la richiesta interna che quella in arrivo da fuori tramite le fermate della stazione di Lamezia Terme Centrale», spiega Vescio, annunciando come altra novità introdotta è quella della possibilità di acquistare online tramite l’app My Cicero i biglietti e gli abbonamenti per tutte le linee del trasporto pubblico (la stessa applicazione permette anche di verificare le linee da dover prendere con relative distanze per viaggiare da un punto ad un altro della città, superando così alcuni limiti logistici del sito della società in house a riguardo).

Parla di «sinergie vincenti» il presidente del consiglio comunale lametino, Giancarlo Nicotera, rimarcando come le proposte estive arrivino in un quadro generale di valorizzazione del territorio.

Le due linee oltre a prevedere una corsia dedicata parallela al lungomare “Falcone – Borsellino” (saranno installate delle sbarre per regolare l’accesso e vietare la sosta alle auto, permettendo comunque brevi soste in caso di necessità per disabili o altri utenti in difficoltà tramite telecomandi in dotazione delle utenze commerciali a cui sarà garantita l’attività di carico e scarico) ora “sconfineranno” anche nel territorio di Gizzeria (al vaglio anche il prolungamento fino a Falerna, con attualmente il vettore privato Bilotta che offrirà corse sia diurne che notturne per i lidi attrezzati di località Pesce e Anguille e Nocera), andando a superare il problema dell’attraversamento tra la fermata della Marinella e quella della zone lido del comune attiguo, con presenti ex sindaco (Pietro Raso, oggi consigliere regionale) ed attuale primo cittadino (Francesco Argento) del paese della costa.

Il consigliere regionale ricorda che «da tempo c’era un’interlocuzione tra i due comuni per avere servizi condivisi, un ambito territoriale turistico che si crea lungo la dorsale dei trasporti che parte da aeroporto e stazione per arrivare su tutta la costa. Questo è l’inizio di un percorso vero di collaborazione».

Per Argento «non è solo una fermata di autobus, ma è garantire maggiore tranquillità e salvare la vita a chi era in pericolo nel dover attraversare un ponte stretto e non sempre sicuro per i pedoni. Ci stavamo lavorando da tempo ed in sinergia abbiamo portato a casa un primo risultato». Già lo scorso anno, infatti, le amministrazioni comunali avevano cercato una soluzione alternativa per il transito sul confine territoriale.

Francesco Stella, sindaco di Falerna, parla di «un primo passo per una collaborazione su un servizio pubblico che coinvolge tutte e tre le amministrazioni. E’ anche un bel segnale per un discorso che potrebbe coinvolgere altri ambiti a 360°».

Anche Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, si ricollega sul tema spiegando che «proseguiranno nei prossimi giorni gli incontri con gli altri primi cittadini per il distretto turistico. La Lamezia Multiservizi non si è tirata indietro nel voler lavorare su modifiche in merito al tema del trasporto pubblico che vanno incontro al bisogno degli utenti, volendo anche incoraggiare il lasciare a casa la propria auto e poter lo stesso giungere sulla costa senza il problema del parcheggio o diminuendo l’impatto ambientale per singolo cittadino. E’ un obiettivo che deve proseguire anche sulle altre linee, con l’aggiornamento delle tratte e dei mezzi».

Per quanto riguarda l’aspetto del rilancio della zona del lungomare mancano gli ultimi passaggi burocratici per l’avvio di un terzo lido attrezzato, ovvero l’unico ad aver portato avanti la richiesta avanzata dal precedente bando di concessione legato al piano spiaggia vigente, con sul medio – lungo periodo due schede apposite dei Pinqua che riguardano la zona costiera.