“La testimonianza di questi primi cristiani sia un insegnamento per camminare lungo la strada che Cristo ci ha indicato”

Per la festività dei santi patroni, un messaggio alla diocesi arriva anche da Serafino Parisi, Vescovo eletto di Lamezia Terme: «nel giorno in cui la Chiesa che è in Lamezia Terme è in festa per i suoi patroni, i Santi Pietro e Paolo, intendo formulare a tutti voi, fratelli e sorelle lametini, gli auguri più sinceri affinché il fulgido esempio di vita e testimonianza di questi primi cristiani sia un insegnamento per camminare lungo la strada che Cristo ci ha indicato».

Parisi aggiunge che «in questo particolare giorno, nel quale sono in comunione fraterna con tutti voi, il mio augurio giunga anche a tutti coloro i quali portano il nome di questi Santi martiri su cui si fonda la nostra Chiesa ed ai quali affidiamo la nostra comunità».