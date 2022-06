Nell’ultimo giorno utile affidati i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Cristoforo Colombo, resi dissestati per la crescita degli alberi presenti.

L’affidamento diretto tramite la consultazione di operatori iscritti sul Mepa è andato all’impresa di Passafaro Giovanni, con sede legale in contrada Cannalelli a Girifalco, in avvalimento con l’operatore economico Costrubo Societa’ Cooperativa, con sede legale a Messina.

L’importo totale è di 65.187,29 euro, con lavori che impegneranno il secondo semestre del 2022, ed entro fine anno per lo stesso importo saranno mandati in appalto anche i lavori di manutenzione in via Leonardo da Vinci.

Nelle motivazioni si rimarca come siano «arterie principali della città interessate sia il traffico pedonale che quello automobilistico in quanto strada di collegamento tra diverse attività commerciali ed i numerosi edifici scolastici frequentati da migliaia di studenti»