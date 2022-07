Lameziaeuropa e Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ringraziano per l’esito di Lamezia In Festa – Citta’ di Gusto

Lameziaeuropa e Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ringraziano le migliaia di cittadini lametini e provenienti da altre realtà calabresi, nonché i tanti turisti in vacanza in Calabria che, nelle serate del 27 e 28 giugno scorso, hanno riempito ed animato il Corso Numistrano di Lamezia Terme cuore della movida e del gusto lametino in occasione degli eventi musicali promossi nell’ambito della nuova rassegna Lamezia In Festa – Citta’ di Gusto.

La straordinaria partecipazione di pubblico, i tantissimi giovani protagonisti con il loro entusiasmo e la voglia di divertirsi e stare insieme dopo i due terribili anni di pandemia, la condivisione di un messaggio di pace per la cessazione immediata della guerra in Ucraina attraverso il linguaggio universale della musica, la valorizzazione di 4 giovani talenti musicali lametini (Giuseppe Maggisano, Chiara Vescio, Enrico Cuomo e Vincenzo Pettinato), il supporto offerto per onorare anche con una grande Festa di popolo i Santi Pietro e Paolo Patroni della Città di Lamezia Terme, il contributo offerto per rivitalizzare la realtà economica e le attività legate alla ristorazione ed all’intrattenimento presenti nel centro storico di Lamezia, la capacità operativa dimostrata di gestire grandi eventi al massimo livello di sicurezza grazie al qualificato supporto e coordinamento delle forze dell’ordine, degli enti competenti, della struttura comunale, delle associazioni di volontariato e di pronto soccorso, sono alcuni degli obiettivi raggiunti alla base della promozione della rassegna.

A questi si aggiungono le migliaia di visualizzazioni degli eventi sui siti social di Studio 54 Network e 54 FreeStyle, Fatti di Musica, Joe Bastianich e la Terza Classe, Bianca Atzei, Sud Sound System e Dj Jad e Wlady, il notevole ritorno in termini di comunicazione attraverso gli organi di stampa, servizi e speciali trasmissioni televisive in onda a livello regionale e nazionale.

Oltrechè a Ruggero Pegna Promoter di Fatti di Musica ed a Francesco Massara Direttore di Studio 54 Network partner organizzativi della rassegna, un particolare ringraziamento alle Aziende Sponsor operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale che hanno aderito alla proposta promossa da Lameziaeuropa: Coipa Italia, Rensolar, Ubh Solar, New Meca, Gruppo Raffaele, Università Pegaso Lamezia Terme, Eurodrink ed ai Partner Tecnici T Hotel, Dissonanze, Sintesi, Cafè Retrò ed Ecoerre.

Lamezia In Festa – Città di Gusto è stata anche lo strumento per informare l’opinione pubblica, comunicare e promuovere a livello istituzionale, attraverso gli schermi installati sui mezzi mobili di Studio 54 Network presenti su Corso Numistrano, le principali iniziative ed i progetti in fase di avanzata definizione promossi da Lameziaeuropa in collaborazione con i suoi principali Azionisti quali il Comune di Lamezia Terme, Regione Calabria attraverso Fincalabra, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Corap, Unindustria Catanzaro.

Tutti progetti compresi nel Masterplan di Sviluppo dell’Area Industriale di Lamezia Terme 2021 – 2027 tra cui spiccano per la Blu Economy il progetto waterfront ed il nuovo Porto Turistico Marina di Lamezia, il progetto green Economy per far diventare entro il 2023 l’area di Lamezia tra le più green d’Italia, Calabria Food&Tourism Academy di recente approvato e finanziato con 1,4 milioni di euro dalla Regione Calabria, Agriexpo’ in fase di realizzazione, Centro Servizi per le Imprese già operativo, Studios Televisivi della Film Commission Calabria finanziati dalla Regione Calabria ed in fase di cantiere, Centro di Ricerca Internazionale della Fondazione Dulbecco promosso dal Prof. Nisticò e finanziato dal Ministero del Sud nei giorni scorsi con 14 milioni di euro, Centro di Ricerca Distretto Matelios.