In Piazza Italia il 9 luglio il concerto delle Vibrazioni e il 10 luglio la Piper Band

Festa in onore di San Francesco di Paola per la comunità di Sant’Eufemia a chiudere i 4 appuntamenti lametini delle festività patronali.

Primo appuntamento domani alle 19 con la “Sgambettata”, una passeggiata non competitiva per il quartiere, mentre da giovedì inizierà il triduo in onore di San Francesco accogliendo in piazza Italia la reliquia.

Domenica, giorno della festa dopo la Santa Messa solenne celebrata dal parroco padre Giuseppe Martinelli, alla presenza delle autorità civili e militari, inizierà la processione per le vie del quartiere che si concluderà in piazza alle 21:30 con il discorso del Sindaco e il messaggio del nuovo Vescovo di Lamezia Terme, Serafino Parisi, che si insedierà nella stessa giornata.

Oltre agli appuntamenti religiosi vi saranno in piazza Italia due spettacoli musicali: il 9 luglio alle 21:30 il concerto delle Vibrazioni e il 10 luglio la serata musicale animata dalla Piper Band (musica italiana degli anni 60 e 70), con sagra a corredo.