Lavori di adeguamento sulla condotta, domani giornata a secco per gli utenti dei serbatoi Sambiase e Canneto

La So.Ri.Cal. S.p.A. domani eseguirà il rifacimento della camera di controllo nel serbatoio idrico di Canneto Basso. L’intervento prevede la sostituzione di alcune saracinesche, del galleggiante ed altre apparecchiature idrauliche al fine di poter meglio gestire gli accumuli idrici tra Canneto Alto e Canneto Basso. Contemporaneamente verranno eseguite, con una seconda squadra lavoro, una serie di perdite sulla tubazione premente dello stesso Acquedotto.

Per consentire gli interventi necessari So.Ri.Cal. S.p.A. interromperà l’erogazione idropotabile ai serbatoi cittadini di Canneto Alto, Canneto Basso, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte. L’acqua verrà regolarmente erogata agli utenti nei limiti delle disponibilità idriche presenti nei manufatti. Questi, date le interruzioni degli scorsi giorni e l’irregolare fornitura idrica addotta, non saranno in grado di compensare la prolungata assenza di portata comunicata.

L’erogazione idropotabile ai serbatoi sopra indicati sarà infatti sospesa dalle 7 di domani, e fino al completamento dei lavori, previsto salvo complicazioni intorno alle 22 della stessa giornata. Successivamente i conduttori della Società regionale avvieranno le operazioni di graduale messa in carico della tubazione. Il ripristino della fornitura idrica agli utenti è previsto per la giornata del 6 luglio.

Le zone interessate dai disagi sono: località Savutano, località Barbuto, località Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, località Caronte, località San. Sidero e località Sant’Ermia.