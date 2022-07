Protesta in strada domani mattina dell’Associazione Movimento Territorio e Agricoltura contro i rincari

Organizzata dall’Associazione Movimento Territorio e Agricoltura domani si terrà una giornata di mobilitazione al fine di “sensibilizzare la politica regionale e locale in merito alle gravi difficoltà che affronta giornalmente il settore dell’agricoltura”.

La manifestazione si muoverà in corteo di macchine operatrici che partendo dallo stadio Carlei, posto su Via del Progresso, attraverserà tutti e tre gli ex Comuni fino ad arrivare in Piazza Italia.

Sarà così vigente domani dalle 7 il divieto di sosta su: via Calleri direzione di marcia via Boccioni, fino all’intersezione con via Montello; via Montello a partire dall’intersezione con via Calleri e fino all’ingresso su Piazza Italia; su tutta Piazza Italia; via Europa a partire dall’intersezione con Piazza Italia e fino all’intersezione con via delle Nazioni.

Divieto di transito dalle 9 su: