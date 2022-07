Aree parcheggio diverse e due maxi schermo su Corso Numistrano sabato per la cerimonia del nuovo vescovo

L’ingresso del vescovo di Lamezia Terme Serafino Parisi, in programma sabato, avrà inizio alle 18 nei pressi della stele della Madonnina in Piazza Ardito dove il nuovo pastore della Chiesa lametina sarà accolto dal Capitolo dei Canonici e dal Collegio dei Consultori. Dopo l’atto di affidamento alla Vergine Maria e ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, avrà inizio una breve processione verso la Cattedrale, per dare inizio alla celebrazione eucaristica con il rito della presa di possesso canonico della diocesi di Lamezia Terme. Saranno allestiti due maxischermi su Corso Numistrano.

Sono state predisposte tre aree parcheggio per la giornata del 9 luglio: l’area parcheggio dell’area mercatale “Gianni Lucchino” di Via Misiani per gli autobus e le autovetture personali provenienti da fuori Lamezia e per i pullman organizzati dalle comunità parrocchiali della diocesi; le aree parcheggio in Piazza Bovio e Piazza Tommaso Campanella per le autorità; l’area di Piazza Salvo D’Acquisto per i vescovi. I sacerdoti diocesani potranno scegliere liberamente di utilizzare l’area parcheggio di Via Misiani o provvedere secondo le proprie esigenze.

Il punto di accesso per i fedeli che vorranno partecipare alla celebrazione sarà su Corso Numistrano, nelle vicinanze degli uffici del centro per l’impiego. Non sono previsti pass per i fedeli. Le autorità accederanno all’area della celebrazione da piazza Stocco (dietro il palco)

L’assistenza e l’accoglienza alle persone ammalate e con disabilità durante la celebrazione sarà a cura dei volontari della sottosezione lametina dell’Unitalsi.

Dalla Chiesa lametina, sin da ora, un ringraziamento al Comando di Polizia Municipale di Lamezia Terme, alle Forze dell’Ordine e alle associazioni a vario titolo coinvolte nella celebrazione del 9 luglio: Rinnovamento nello Spirito, Agesci, Masci, Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), Malgrado Tutto, Servizio Emergenza Radio (Servizio Emergenza Radio), Gruppo Statuari Cattedrale, associazione culturale “Pietro Ardito” S. Teodoro.