Inizieranno da questa notte le modifiche al traffico attorno a Corso Numistrano per l’arrivo del nuovo vescovo

Inizieranno da questa notte le modifiche al traffico attorno a Corso Numistrano in vista della Celebrazione Eucaristica e presa di possesso Canonico di Serafino Parisi come vescovo della diocesi di Lamezia Terme che avverrà sabato (dalle 14 alle 22 i locali presenti dovranno liberare i marciapiedi dagli arredi mobili).

Oggi dalle 23 scatterà il divieto di sosta su corso Numistrano, tratto compreso tra Piazza Stocco e Piazza Ardito, per poter consentire il montaggio e smontaggio di un palco per la celebrazione eucaristica.

Obbligo di svolta a destra, per Via Moietta, per i veicoli provenienti da Via Garibaldi da mezzanotte, ed in Piazza Bovio, direzione Via Indipendenza, per i veicoli provenienti da Via Carducci.

Parcheggio vietato sabato da mezzogiorno su Piazza D’Ippolito e via Lissania, e nella stessa giornata modifiche alla sosta autorizzata destinando la zona C dell’area mercatale Lucchino ai fedeli provenienti fuori Lamezia Terme, Piazza della Repubblica al clero diocesano, Piazza Salvo D’Acquisto alle autorità ecclesiali. Destinati alla stampa e mezzi autorizzati Piazza Porcelli, Via cap. Manfredi (tratto antistante Hotel Savant) e Piazza Mazzini (lato edicola), alle autorità civili e militari Piazza Bovio, Piazza T. Campanella, Piazza Mercato Vecchio, Piazza Sacchi.