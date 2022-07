Modifica temporanea della circolazione stradale in occasione dei tradizionali festeggiamenti di San Francesco di Paola attorno a Piazza Italia questo fine settimana.

Divieto di circolazione domani e domenica dalle 7 alle 24, ad esclusione dei residenti, dei mezzi di Polizia e di Emergenza nelle seguenti vie:

piazza Italia;

via Giovanni XXIII, tratto che va da via Boccioni a Piazza Italia;

via Giovanni XXIII, tratto che va da via Scotellaro a Piazza Italia;

via Montella, tratto che va da via Galleri a Piazza Italia;

via Urbano, tratto che va da via Minerva a Piazza Italia;

via Tetro, tratto che va da via Montella a Piazza Italia;

via Zanellati tutta la via;

da via Europa per Piazza Italia con direzione obbligatoria di svolta a destra per Via Padula.

Obbligo di svolta a destra su Via Scotellaro all’intersezione della stessa via con Via del Mare, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi di Polizia, di Emergenza, dei residenti e dei veicoli in direzione delle attivita’ economiche presenti sul tratto, in transito sulla stessa via del Mare con direzione di marcia Stazione Ferroviaria

Domenica dalle 18 per la processione circolazione rivista lungo il percorso: partenza Chiesa Parrocchiale, Via delle Nazioni, Via N. Giusti Nicotera, Via G. Pinna, Boccioni, Via E. e F. Fiore, Via G. Pinna, Via delle Nazioni, Via U. Foscolo, Via Giovanni XXIII, Via M. P. Virgilio, Piazza Lamezia, Via del Mare, Via U. Saba, Via G. Lorca, Via P. Neruda, Via E. Montale, Via R. Scotellaro, Via delle Nazioni, Via Australia, Via Africa, Via Asia, Viale Europa, Via delle Nazioni, Via Dante, Via Giovanni XXIII, arrivo presso la Chiesa Parrocchiale in Piazza Italia.