Una lunga fila di autobus privati, alcuni già brandizzati “Calabria Straordinaria”, questa mattina nel parcheggio dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme per lanciare la nuova campagna estiva di collegamenti per i 3 scali calabresi valida fino al 4 settembre.

«Spesso ci limitiamo ad ascoltare quello che non funziona, ma nessuno sa quanto lavoro c’è dietro quello che invece funziona. La Calabria può ancora migliorare, ha bisogno di investimenti, ma anche di sinergie tra pubblico e privato» spiega l’assessore regionale al turismo, Fausto Orsomarso, «abbiamo voluto, nelle more di fare a settembre gli stati generali del turismo, un confronto tra Sacal, come società di gestione degli aeroporti calabresi, e le società dei trasporti per sperimentare queste linee che collegano gli scali con le principali mete turistiche calabresi. Ringrazio quindi gli esercenti ed i consorzi per aver accettato la proposta di rivedere le corse in funzione dei voli esistenti».

Altro aspetto è quello del parco auto: «presentiamo circa 80 autobus nuovi, che sono un investimento che servirà tutta la regione per un totale di circa 250 milioni di euro con 200 milioni di euro di risorse pubbliche e 50 delle imprese del trasporto pubblico locale, con il logo Calabria Straordinaria per proseguire il percorso del branding territoriale. Dobbiamo promuovere all’esterno un’immagine che funziona, ma sopratutto all’interno smettere di sentirci sempre solo ultimi. E’ vero che dobbiamo migliorare in tanti aspetti come le strutture turistiche e le infrastrutture di collegamento, ma dobbiamo seguire il trend che vede la Calabria in tendenza per poter arrivare al 25% di pil».

Il dirigente di settore del Dipartimento regionale al Turismo, Cosimo Caridi, spiega come «i collegamenti saranno programmati in base all’orario dei voli previsti, raggiungendo sia i principali capoluoghi di provincia che le relative località turistiche. E’ importante nell’ambito di un’offerta di servizi, che chi venga in Calabria abbia la maggiore facilità di muoversi. Sui biglietti online o a bordo sono dettagli che sono in fase di definizione con le varie compagnie di trasporto, ma per la prossima settimana anche questo aspetto sarà risolto».

LE TRATTE

L’aeroporto di Lamezia Terme sarà collegato con la costa degli Dei nel Vibonese, con la costa Tirrenica a Nord fino a Praia a Mare, con la costa Ionica da Catanzaro alla Locride e da Catanzaro a Crotone, con Cosenza e poi a proseguire verso l’alto Ionio cosentino fino a Rocca Imperiale.

Dall’aeroporto di Reggio Calabria sarà raggiungibile la costa Viola, la costa Ionica reggina fino a Caulonia e anche Gambarie in Aspromonte.

Dall’aeroporto di Crotone sarà collegata tutta la costa Ionica fino a Sibari a Nord e Catanzaro a Sud.