Entro fine luglio da avviare la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano

Per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, sono stati concessi al Comune di Lamezia Terme 160.000 euro per l’anno 2022 e 80.000 per l’anno 2023, dovendo iniziare i lavori entro il 30 luglio delle rispettive annualità (pena revoca a fine settembre).

A circa due settimane dalla scadenza dell’anno in corso, il progetto approvato in giunta da 300.580,09 euro prevede su alcune delle vie cittadine: risagomatura dei tratti di carreggiata ribassata; rifacimento del manto di usura; rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti in cui si interviene con il bitume; potenziamento della segnaletica verticale; elementi di rialzo per pozzetti carrabili.

La copertura economica sarà assicurata per 160.000 euro con i fondi ministeriali concessi con il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022, e per 140.580,09 con fondi comunali sul capitolo n° 4569 del bilancio 2022 piano dei conti n. 2.02.01.09.012.

Viene anche deliberato di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l’adozione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’intervento, con però tutta la procedura che dovrà trovare compimento in circa 14 giorni.