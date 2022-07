Nuovo step in avanti per l’allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato

L’11 luglio 2018 la Regione Calabria ha notificato al Comune di Lamezia Terme di essere stato ammesso al finanziamento di 500.000 euro con il progetto per l’allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato, con lavori che dovranno essere aggiudicati entro il 30 ottobre come ultima proroga.

Il progetto definitivo è stato trasmesso a dicembre dal tecnico incaricato in estate, ed approvato ieri in giunta, con prossimo passo quello dell’affidamento dei lavori per l’area verde che ha ripreso decoro e vita dopo l’affidamento della gestione alla Malgrado Tutto.

Bisognerà ora riuscire a recuperare gli immobili vandalizzati durante il periodo senza gestore, il cui uso è per altro integrato nel piano economico di gestione del parco.