Da domani nei fine settimana autobus notturni per andare e tornare in sicurezza dal ballare sul litorale

«Un agire sinergico che produce risultati proficui per la collettività» è secondo Giancarlo Nicotera, presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, l‘iniziativa concertata “notti sicure”.

«Va in questa direzione a tutela dell’incolumità dei nostri ragazzi che spostandosi la sera e la notte sul nostro litorale si trovano a percorrere la Statale 18, strada tristemente famosa per la sua pericolosità» sostiene il presidente del consiglio comunale, «è un investimento anche culturale che vuole assicurare maggiore e migliore accesso al trasporto ed alla mobilità, per far sì che finalmente possa diventare un’abitudine utilizzare gli autobus. Ringrazio la Bilotta Autolinee per aver accolto il mio suggerimento, derivante dalle richieste avute dai più giovani, di inserire un’altra corsa notturna per farli rientrare con i pullman, anziché con le auto o con i motorini».

Da domani 15 luglio sarà infatti operativa, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, la corsa extraurbana che all’1:30 di notte farà rientro a Lamezia Terme passando da Località Pesce e Anguille, Gizzeria Lido, La Marinella, Sant’Eufemia, Sambiase e Nicastro.

«È un’attenzione riservata ai nostri giovani affinché essi viaggino in sicurezza al rientro dai loro svaghi, ma anche alle famiglie che possono fare affidamento su questo mezzo di trasporto» conclude Nicotera.