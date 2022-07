In campo un mezzo navale, droni e squadre terrestri per monitorare 51 miglia di litorale tirrenico

La Regione annuncia di essere “in campo anche oggi con un mezzo navale, droni e squadre terrestri per monitorare 51 miglia di litorale tirrenico”.

Monitorato il tratto di mare di Vibo Valentia, Pizzo Calabro, Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna, Nocera Terinese, Amantea, Acquappesa e Guardia Piemontese. L’operazione terminerà nel porto di Cetraro.

Per quanto riguarda il monitoraggio da terra, che riguarda in modo particolare i depuratori, sono stati fatti dei controlli approfonditi a Tortora, Praia a Mare e San Nicola Arcella: in queste ore l’attività sta proseguendo verso Sud