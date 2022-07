Dal 2 al 4 agosto le prove scritte per assumere 177 istruttori amministrativi contabili nei centri per l’impiego

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 177 posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria si terranno tra Rende, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Vibo Valentina e Crotone dal 2 al 4 agosto (qui i calendari con le divisioni per provincia e turno alfabetico).

Nello specifico le sedi saranno i locali della Fondazione Terina nell’area industriale lametina per i residente della provincia di Catanzaro; il Palacalafiore per i residenti in provincia di Reggio Calabria; il Palakrò per i residenti in provincia di Crotone; il Palavalentia per i residenti a Vibo Valentia; il Parco Acquati Santa Chiara ed il padiglione Luc.Mar. di Rende per i residenti in provincia di Cosenza e nel resto di Italia.

I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati, per il profilo di Istruttore Amministrativo-Contabile”, l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso.

La prova scritta consiste nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate dal bando con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,20 punti.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta sarà di 60 (sessanta) minuti, cui andrà aggiunto un tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto, determinato ad insindacabile giudizio della competente Commissione esaminatrice.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.