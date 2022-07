Chiusa la fase progettuale bonifica dell’ex discarica di località Bagni agli ultimi passaggi per l’assegnazione dei lavori

Approvato il progetto esecutivo, passerà dalla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria l’ultimo passaggio per l’affidamento dei lavori di bonifica e risanamento ambientale dell’ex discarica in località Bagni del Comune di Lamezia Terme.

A giugno dello scorso anno l’autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni sui lavori, prevedendo “il ripristino della continuità plano-altimetrica degli argini esistenti, su entrambe le sponde del torrente Bagni nel tratto compreso tra il Ponte della SP 99 e la sezione n.37 del rilievo topografico”.

L’intervento stilato dai professionisti della rete temporanea composta da Hypro s.r.l. – I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners s.r.l. – Montana S.p.A.- 3IPROGETTI s.r.l., per una spesa complessiva di 9.579.178,76 euro, sarà finanziato interamente con Delibera CIPE 26/2016 – Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio 2718 del 13.03.2017, recante oggetto. ”Atto per lo sviluppo della Regione Calabria. Individuazione degli interventi per il settore prioritario Rischio Ambientale” – Intervento strategico – Bonifiche.

Il valore economico dell’appalto è di 7.581.333,87 euro, di cui 7.497.747,45 per lavori soggetto a ribasso, oltre a 83.586,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con stimato un anno di intervento dall’apertura del cantiere.

Per il futuro dell’area più suggestiva la proposta del percorso ciclo – pedonale che dal Parco Mitoio arriverebbe nella zona tra i due lungomari creando un lungofiume del torrente Bagni, che vedrebbe poi un ponte in cemento armato ed acciaio ad essere congiunzione tra le due passeggiate litoranee attualmente distanti 1.500 metri in linea d’aria aprendo anche la possibilità di rivedere la circolazione su via D’Antona e via Biagi ed un nuovo senso alla strada che da quest’ultima porta a Piazza Italia.