Propone di proseguire per un altro triennio l’esperienza dell’accoglienza di stranieri il Comune di Lamezia Terme.

Attualmente il totale dei posti di accoglienza attivi nei due progetti Sai/Siproimi di titolarità del Comune è di 42 per la categoria ordinari e di 15 per la categoria minori non accompagnati.

Secondo la giunta «la gestione dei due progetti Sai/Siproimi Cat Ordinari e Cat Msna nel triennio 2020/2022 si è rivelata positiva, per la qualità dei servizi offerti ai beneficiari nonchè per le ricadute positive sul territorio lametino a livello sociale, culturale ed economico (ricadute nel campo immobiliare per i fitti attivati, aumento dei consumi nei vari settori, incremento della popolazione scolastica, occupazionale)», sostenendo che «il fenomeno dei rifugiati politici e richiedenti asilo è sempre più diffuso nel territorio italiano, insieme a quello più vasto dell’immigrazione».