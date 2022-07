Dal 1 agosto aggiornamento dei conferimenti della raccolta differenziata per gli utenti della zona di Sambiase

Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che da giovedì 21/07/2022 a venerdì 29/07/2022 gli utenti delle vie sotto elencate e relative traverse potranno recarsi presso il gazebo ubicato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lamezia Terme Sambiase o presso l’Ecopunto di Piazza Santa Maria Maggiore per la consegna di 5 mastelli: giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziabile.

Si adotteranno i seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18.30;

sabato dalle 9 alle 13.

L’ecopunto, invece, seguirà i seguenti orari: da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì e venerdì dalle 14 alle 18.

Per le utenze domestiche – al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l’utente dovrà esibire all’addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l’utenza della bolletta rifiuti.

Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc) – al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l’utente dovrà esibire all’addetto la partita iva del titolare dell’utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l’utenza interessata.

La carta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all’interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

La zona interessata comprende le seguenti vie o loro parti:

Castaldi Giuseppe,

Duccio di Boninsegna,

Spartivento,

Signorelli Lucia,

Rohlfs Gerardo,

De Biase Matteo,

Falegnami,

Salvemini,

Giuseppe di Vittorio,

Grandi Domenico,

Buozzi Bruno,

Fratelli Cervi,

Marzabotto,

Gentile Giuseppe,

Vanoni,

Treves,

Ing. Butera,

Paladino Domenico,

Curtatone,

Berchet Giovanni,

Veneto,

Tropea Salvatore,

Caparello Francesco,

Silvestro d’Audino,

San Michele,

Luigi Rizzo,

XXIV Maggio,

Re di Puglia,

Fosse Ardeatine,

San Rocco,

Diaz Armando,

Cupiraggi Francesco,

Liberta,

Della Pace,

San Francesco,

Cataldi già Anzaro,

Vittorio Emanuele,

Domenico Porchio,

Generale Fiore,

Maione G.,

Maione V.,

Santa Sofia,

Tre Ponti,

Archimede,

Vespucci,

Galilei,

G.B. Rosso,

Verdi G.,

Rosa S.,

Scalfaro,

Spaventa,

Franzì,

Cavour,

Fratelli Bandiera,

Brezia,

D’Elia,

Baracca Francesco,

Misasi Nicola,

Verga Giuseppe,

Battisti Giovanni,

Montanara,

Renda,

Cittadella,

Nunzio,

Addolorata,

Repubblica,

De Gasperi,

Terme (pari),

Zupello,

Anzaro Tiziano,

Oslavia,

Caravaggio,

Botticelli,

Togliatti,

Fiorentino F.,

Petrarca,

Alvaro,

Matarazzo,

Matteotti,

Cerra Paolino,

Bellini Vincenzo,

Ferrara,

Galliano,

Ferruccio,

Poerio,

Duca di Genova,

Stocco,

Ariosto,

Cairoli,

Cialdini,

Gioberti,

Galluppi,

Bruno Giordano,

Campanella Tommaso,

Commercio,

Governa,

Leopardi,

Rosalbino De Sando,

Cafaldo,

Reggio Calabria,

Partenope,

Maggiore Toselli,

Garibaldi, D’Annunzio,

Boccaccio,

Cirillo,

Mazzini,

Tasso Torquato,

Pisanelli,

Bixio Nino,

Torino,

Nobile,

Manzoni,

Magenta,

Palestro,

Sinopoli,

Madonna del Carmine,

Roma,

Nicotera E.D.,

Padre Elia Iannazzo,

Grasso,

Sanzio Raffaello,

Mons. Costanzo,

Padre Michele da Sambiase,

Padre Ilarione da F.A.,

Milano,

Padre Francesco Longo,

Padre Francesco Trombetta,

Padre Luigi Allevato,

Padre Antonio Olivadi,

Padre G. Melacrino,

Sacerdote Andrea Vescio,

De Senatore Giovanni,

Frate Nicola Da Sambiase,

Franzì Nicola,

Don Lorenzo Milani,

Alfonso Genovese,

Sacerdote Di Fiore Antonio,

Albert Einstein,

Marconi,

E Filiberto,

Bernardi,

da Donna Santa,

Gen. La Marmora,

Tommaseo

Il nuovo sistema di raccolta con il vetro separato dal multimateriale verrà avviato in data 01/08/2022 data in cui verranno ritirati i soli rifiuti esposti in modo corretta con i relativi mastelli.

Il nuovo calendario di raccolta sarà il seguente:

Lunedì: Plastica e Metalli (mastello giallo).

Martedì: Organico (mastello marrone) e Vetro (mastello verde).

Mercoledì: Carta (mastello blu).

Giovedì: Organico (mastello marrone).

Venerdì: Indifferenziabile (mastello grigio).

Sabato: Organico (mastello marrone).

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità Ecoattiva (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l’utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata.