L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme esprime soddisfazione per la costruttiva sinergia intrapresa con l’azienda Calabria Verde grazie alla quale si è proceduto con importanti interventi in alveo ed in prossimità delle sponde, finalizzati al miglioramento del deflusso idraulico nella tratta dei corsi d’acqua ricompresi nel territorio comunale.

Si tratta di importante iniziativa che si inserisce nella chiara mission regionale di tutelare la salute delle acque dei nostri mari e l’intero ecosistema.

Foto 2 di 2



Gli interventi sono stati resi possibili grazie alla stipula di un protocollo di intesa tra l’Azienda Calabria Verde, rappresentata dal Commissario Straordinario Giuseppe Olivo, ed il Comune di Lamezia Terme, ed hanno riguardato i corsi d’acqua che sfociano direttamente nel mare, cercando di tutelarne le acque e dunque la salubrità delle coste.

Grazie a questo importante accordo si è lavorato e si lavorerà per la salvaguardia di aree rurali urbane e periurbane di particolare valenza ecologica ed ambientale, attraverso la pulizia della vegetazione infestante e la rimozione del materiale di risulta.

Sono stati e saranno realizzati, sempre in sinergia tra gli uffici comunali e l’azienda Calabria Verde, interventi nella tratta dei corsi d’acqua ricompresi nel territorio comunale dei torrenti: Piscirò-Spilinga; Turrina; La Grazia; Cantagalli.

I lavori che hanno inizialmente riguardato il tratto Piscirò-Spilinga hanno, inoltre, portato alla luce una serie di rifiuti speciali, nascosti tra il canneto dei corsi d’acqua, accendendo i riflettori sulla necessità di una educazione ecologica che passi dalla coscienza di ogni cittadino per raggiungere in tal modo il benessere di una comunità intera.

Attraverso preciso cronoprogramma si sta intervenendo su tutti i tratti dei fiumi in oggetto al fine di consentire una stagione balneare in una cornice ambientale dignitosa.

È doveroso formulare un particolare ringraziamento al Commissario Straordinario dell’Azienda Calabria Verde, Giuseppe Olivo, al Direttore Generale Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Ing. Siviglia Salvatore, nonché al settore sorveglianza idraulica e forestazione di Calabria Verde.

Continuerà con altre iniziative la doverosa attenzione da parte di tutte le istituzioni all’ ambiente e ciò costituisce determinante premessa per lo sviluppo turistico di Lamezia Terme quale città di mare di una Calabria Straordinaria.