Si ferma l’impianto di smaltimento di San Pietro Lametino, ritiro domiciliare degli ingombranti sospeso

A causa di un blocco dell’impianto sito in località San Pietro Lametino comunicato dall’azienda che effettua il recupero dei rifiuti ingombranti, non sarà possibile per la Lamezia Multiservizi effettuare i ritiri domiciliari programmati per la settimana che va dal 25 al 30 luglio dei rifiuti ingombranti.

Gli utenti verranno contattati non appena possibile per programmare nuovi ritiri, ma il disservizio potrebbe prolungarsi per come già comunicato dalla stessa azienda.