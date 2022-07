Suor Manuela Simoes è ritornata alla Casa del Padre. Per diversi anni, ha operato nella chiesa di Lamezia Terme dove ha diretto la commissione diocesana “Migrantes”, lasciando, a quanti hanno avuto il dono di conoscerla e di collaborare con lei, la testimonianza di una vita offerta a Dio e ai fratelli.

In un periodo segnato dall’intensificarsi dei flussi migratori anche nella città della piana, in particolare nel periodo dell’emergenza nord- Africa, nel sorriso di Suor Manuela donne, uomini, giovani e bambini giunti a Lamezia Terme e nel comprensorio hanno visto il “sorriso evangelico” di chi, in nome di Cristo, apre la porta e spalanca le braccia sempre, a chi ha fame di amore, di speranza, di riscatto.

Tutti ricordano il suo lavoro instancabile e professionale, il calore dei rapporti umani, la sempre pronta disponibilità per gli altri. La nostra Chiesa diocesana e la nostra città, insieme agli operatori e ai volontari che più strettamente hanno collaborato con lei, insieme alle sorelle e ai fratelli che oggi sono pienamente inseriti nella nostra comunità anche grazie al suo lavoro, oggi esprimono gratitudine al Signore per la sua vita e il suo servizio.

Il Vescovo Serafino Parisi porge le condoglianze alla sua congregazione e la ringrazia per il suo servizio alla chiesa degli ultimi, e si unisce alla preghiera delle sue consorelle scalabriniane perché il Signore possa accogliere Suor Manuela con quel “venite benedetti dal Padre mio”, riservato a quanti, nel nome di Cristo, aprono la porta agli stranieri e agli ultimi di ogni tempo e di ogni luogo