Stanziati i fondi ministeriale per il benessere dei minorenni e il contrasto alla povertà educativa

Approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie pari a 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinate al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.

Le risorse sono state divise sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente.

Ai sensi dell’articolo 39, comma 2, l’elenco dei Comuni comprenderà tutti i Comuni, ad esclusione di quelli che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (ossia, entro il 21 luglio), abbiano dichiariato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all’iniziativa.

Al riguardo, al fine di garantire la migliore efficacia del provvedimento, sarà possibile ancora manifestare l’intenzione di non aderire all’iniziativa fino al 26 luglio, alle 12.

Nel lametino i fondi previsti saranno: