I sindaci di Catanzaro e Lamezia Terme nuovi vertici per l’Ato provinciale

L’assemblea dei sindaci dei Comuni consorziati nell’ATO Rifiuti Catanzaro ha eletto oggi per acclamazione il sindaco del capoluogo di regione, Nicola Fiorita, alla carica di presidente del consiglio di amministrazione del consorzio stesso.

Alla vicepresidenza, sempre per acclamazione, è stato eletto il primo cittadino di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.

L’ambito territoriale ottimale provinciale negli ultimi anni ha lavorato per evitare il ripetersi dell’emergenza rifiuti e per spingere l’aumento della raccolta differenziata, avendo la provincia dell’istmo impianti di trattamento ed una discarica pubblica di riferimento per gli scarti di lavorazione, anche se il deposito in località Stretto a Lamezia Terme è in fase di esaurimento. Problemi che andranno ora rivisti anche con l’autorità regionale in fase di avvio.