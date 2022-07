Domani nuova seduta di consiglio comunale tra cambi nei gruppi, equilibri di bilancio e nuove nomine

Per rispettare le scadenze di fine mese per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, domani alle 10.30 in prima convocazione ed il giorno dopo alle 12 per un’eventuale seconda, torna a riunirsi il consiglio comunale nella sala “Renato Luisi”.

Primi punti in discussione qualche movimento all’interno dei gruppi consiliari, con poi gli aggiornamenti al bilancio di previsione legati alle spese per la tornata referendaria ed i finanziamenti regionali ottenuti in tema depurazione.

Si voterà poi l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022, incombenza da fare per legge entro il 31 luglio, chiudendo poi con la nomina di presidente e vicepresidente dell’osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica “Antonio Saffioti” (dovrebbero essere indicati Alfredo Saladini e Michela Cimmino), e l’adeguamento del Regolamento Edilizio Tipo (RET).