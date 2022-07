Sarà la B.L. Costruzioni s.r.l. a curare gli interventi di manutenzione straordinaria per alcune strade comunali

Sarà la B.L. Costruzioni s.r.l. a curare gli interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano in ambito comunale.

Dei 5 operatori invitati su Mepa a presentare un’offerta, hanno risposto in 4 (B.L. Costruzioni s.r.l., Costruzioni Stradali s.r.l., Lucia s.r.l.; LUAR Costruzioni s.r.l.), con oggi l’aggiudicazione e l’impegno spesa per i lavori che sarebbero dovuti partire entro fine mese per non perdere i finanziamenti ottenuti.

Il progetto approvato in giunta da 300.580,09 euro prevede su alcune delle vie cittadine: risagomatura dei tratti di carreggiata ribassata; rifacimento del manto di usura; rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti in cui si interviene con il bitume; potenziamento della segnaletica verticale; elementi di rialzo per pozzetti carrabili.

La copertura economica sarà assicurata per 160.000 euro con i fondi ministeriali concessi con il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022, e per 140.580,09 con fondi comunali sul capitolo n° 4569 del bilancio 2022 piano dei conti n. 2.02.01.09.012.