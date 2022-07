Presumibilmente ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva in via Perugini, con cambio di capogruppo per Fratelli d’Italia (Mimmo Gianturco prende il posto di Pietro Gallo, ufficializzando così le divergenze di posizioni interne esistenti da qualche mese nella formazione di opposizione, con strali sia da parte sua che della collega di partito Rosy Rubino) cui dopo i vari rumors però non passa dalla maggioranza il consigliere Antonio Lorena (che però aderendo al gruppo opposto dovrebbe mutare anche schieramento), il quale interviene in qualità di presidente della seconda commissione per introdurre i correttivi al bilancio di previsione in votazione illustrati poi dall’assessore Sandro Zaffina.

Le modifiche al bilancio da approvare riguardano: i compensi ai componenti di seggio delle elezioni referendarie del 12 giugno, tenuto conto che la circolare del Ministero dell’interno del 20 maggio 2022 ha stabilito per i componenti suddetti un compenso più alto rispetto a quanto stabilito nelle precedenti consultazioni referendarie del 20 settembre 2020; rimpinguare l’aggregato identificato con il p.d.c. 1.03.02.02.005 a seguito della partecipazione al bando regionale per il finanziamento del “festival del turismo sostenibile lametino”; la procedura amministrativa connessa agli interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani, di tutela dei corpi idrici e delle acque marino-costiere in adempimento alle disposizioni recate dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022, che riguarderanno anche gli impianti di sollevamento presenti sul territorio del comune di Lamezia Terme per i quali, è stato assegnato un contributo di 50.000 euro, con termine di ultimazione dei lavori il 31 agosto (nel frattempo continua la ricerca dell’assessore attualmente mancante che raccolga tra le deleghe quelle ad ambiente ed opere pubbliche).

Foto 4 di 4







Altro punto illustrato quello relativo all’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022, da approvare entro fine mese ma che non prevede grossi scossoni rispetto a quanto approvato a maggio non esistendo situazioni di squilibrio riscontrate.

Al netto delle schermaglie politiche sui passaggi di gruppo non effettuati e sui numeri della maggioranza inferiori al numero legale (10 da un lato, 7 in minoranza ad inizio seduta), presente anche il presidente dei revisori dei conti, Rocco Nocita, organismo che era assente nelle precedente sedute sui bilanci, che fornisce alcuni chiarimenti tecnici.

I vari panegirici negli interventi dei consiglieri non aggiungono molto ai due punti da votare, con alla fine 13 favorevoli (maggioranza) e 6 astenuti (opposizione) sulle voci riviste nel bilancio di previsione, stessa votazione sugli equilibri.

Passaggio successivo la nomina di Alfredo Saladini a presidente e Michela Cimmino come vice dell’osservatorio permanente per l’inclusione scolastica “Antonio Saffioti”, con un ricordo di Emilio Sereno all’indomani della scomparsa da parte del presidente del consiglio comunale, mentre dai consiglieri comunali e sindaco si rimarca l’importanza potenziale del ruolo dell’osservatorio.

Ultimo punto sarebbe stato l’adeguamento del Regolamento Edilizio Tipo, che viene però ritirato per assenza del dirigente di riferimento, e si preferisce invece aprire il dibattito sull’adesione o meno di Lorena a Fratelli d’Italia anche da parte degli altri gruppi presenti senza che ci sia un voto da effettuare. Se il centrosinistra mette in dubbio la reale tenuta civica della maggioranza, viste le varie anime del centrodestra esistenti, Gianturco rimanda ad una discussione interna al partito e al gruppo l’eventuale differente posizione tra commissioni e consiglio di Lorena, il quale specifica l’influenza del consigliere regionale Montuoro nella scelta di aderire al nuovo partito ma rimanda al dibattito interno del gruppo e del partito la collocazione tra maggioranza (dove è stato eletto) ed opposizione (dove è posizionato il gruppo). Il sindaco Mascaro distingue la linea politica nazionale da quella locale citando il caso degli ex Sprar, appoggiati dall’attuale amministrazione comunale ma invisi a forze politiche come Lega e Fratelli d’Italia, avvertendo che i consiglieri di maggioranza hanno approvato delle linee programmatiche comunali precise e ricordando alcuni risultati al netto delle varie problematiche ancora esistenti.

Consiglio che quindi è interlocutorio ad un mese di agosto che vedrà vari confronti politici interni in vista delle elezioni politiche e di quella del presidente della Provincia previste a stretto giro a settembre. Non è escluso tra i vari scenari che mentre si ci cercherà di posizionare al meglio a livello locale, poi i risultati finali vedano ridursi ulteriormente il numero di rappresentanti istituzionali lametini.