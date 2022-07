Superato il milione di passeggeri nel primo semestre per l’aeroporto lametino, quasi il 14% in meno rispetto al 2019

Chiusura per il primo semestre 2022 per l’aeroporto lametino con 10.332 movimenti (+59,2% sul 2020, -7,7% sul 2019), 1.114.872 passeggeri (165% in più sul 2020, -13,9% sul 2019), 975,2 tonnellate cargo (12,7% in più sul 2020, +82,2% sul 2019).

Giugno nello specifico ha visto dalla città della piana 2.350 movimenti (+33,4% su 2020 e -11% sul 2019), 268.494 passeggeri (+68,9% sul 2020, -15,9% sul 2019), 182,1 tonnellate cargo (+21,4% sul 2020, +112,2% sul 2019).

Più a rilento la ripartenza per gli altri due scali calabresi gestiti sempre da Sacal: Reggio Calabria da gennaio a giugno ha visto 1.882 movimenti (+20,2% sul 2020 e -35,1 sul 2019), 83.293 passeggeri (48,6% sul 2020 e -56,4% sul 2019), 7,3 tonnellate cargo (+165,3% sul 2020 e -58,2% sul 2019); Crotone nel primo semestre dell’anno ha registrato 566 movimenti (+169,5% sul 2020 e +15,5% sul 2019) e 82.531 passeggeri (+379,9% sul 2020 e +14,9% sul 2019).