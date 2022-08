Manifestazione di interesse per le aziende agroalimentari calabresi al fine di acquistare alimenti a prezzo solidale

Il Banco Alimentare della Calabria rende noto che la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, con Decreto n. 8071 del 15/07/2022, ha provveduto a concedere un contributo di 800.000 euro per l’acquisto di derrate alimentari di prima necessità al fine di sovvenire ai bisogni di persone e famiglie in stato di bisogno critico della Regione Calabria.

Al fine di provvedere agli approvvigionamenti di cui sopra, è indetta una manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di aziende regionali, operanti nel settore agroalimentare, disponibili a fornire le derrate alimentari dettagliate nell’allegato in fondo alla pagina.

Le aziende regionali disponibili alla fornitura delle derrate alimentari potranno inoltrare istanza di iscrizione all’apposito elenco entro il 30 agosto, compilando l’apposita richiesta che dovrà essere sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e trasmessa, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata “calabria.bancoalimentare@pec.it”.

L’avviso, finalizzato alla creazione di un elenco di produttori di derrate alimentari da fornire, applicando un prezzo solidale, al Banco Alimentare della Calabria Onlus, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Associazione. I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione in oggetto.