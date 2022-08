Contratto triennale in via Perugini per uno dei 2.022 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno

Nella stessa giornata in cui arriva da Roma il via libera per quanto riguarda il piano biennale di assunzione di 26 nuove unità di personale, viene anche pubblicata la determina con cui si sottoscrive un nuovo contratto triennale per il Comune di Lamezia Terme.

Tramite il bando di concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, per la selezione e l’assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno, arriverà in via Perugini per il profilo esperto in gestione, rendicontazione e controllo Daniele Gallo.

A valere dal 29 luglio è così partito il rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con qualifica di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate (corrispondente alla categoria “D” del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018), in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell’art. 1 comma 178 della citata Legge di Bilancio, con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.