La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha approvato il piano delle assunzioni comunali

Nella seduta del 3 agosto la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha approvato la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 dell’11 luglio con la quale era stata rideterminata la dotazione organica in 370 posti a tempo pieno (7 dirigenti, 8 cat. D3, 75 cat. D, n. 130 cat. C, 2 cat. B3, 110 cat. B e 38 cat. A) ed erano state programmate le assunzioni di personale (attualmente l’organico in via Perugini è formato da 150 unità).

Alla luce di detta approvazione, si potrà procedere nel corrente anno ad assumere a tempo indeterminato:

1 Dirigente Amministrativo Contabile,

2 Dirigenti Tecnici,

2 Istruttori Amministrativi D1,

2 Istruttori Tecnici D1,

1 Istruttore Psicologo D1,

1 Istruttore Area Vigilanza D1,

1 Istruttore Informatico D1,

2 Istruttori Assistenti Sociali D1,

1 Istruttore Legale D1,

2 Istruttori Amministrativi C1,

2 Istruttori Tecnici C1,

3 Agenti Polizia Municipale C1;

inoltre, si potrà procedere ad assunzione Dirigente Tecnico a tempo determinato ex art. 110 TUEL e 6 Agenti Polizia Locale C per 6 mesi nonché ad incremento orario a 36 ore per 32 dipendenti già in servizio.

«E’ un risultato di importanza storica – dichiara l’Assessore al Personale Sandro Zaffina – che testimonia la positività dell’operato posto in essere che anche in questo settore raggiunge risultati di particolare rilievo a riprova di attività amministrativa che punta a realizzare in maniera responsabile condizioni di crescita e sviluppo del territorio».

Nei prossimi giorni saranno già attivati tutti gli atti necessari per porre in esecuzione la delibera approvata dalla Cosfel che vedrà in 2 anni 26 nuove unità di personale (si procederà per celerità prima con mobilità e graduatorie di concorsi già validi).