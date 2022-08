Dal 1 settembre sarà attivo il nuovo servizio di pubblica illuminazione per il Comune di Lamezia Terme.

Per segnalazioni guasti, lampioni spenti o altre criticità, sono attivi:

numero verde 800642120

e-mail segnalazioni.lameziaterme@citygreenlight.com

App CityGreenApp (disponibile per Android e iOS)

Convezione approvata ad aprile in consiglio comunale, la prima richiesta di preventivo da parte del Comune risale al 9 marzo 2021, con nuovo a settembre dello stesso anno aggiornato alle esigenze lametine, prevedendo la gestione di 13.339 punti luce di cui 13.282 relativi alla Pubblica Illuminazione e 57 punti luce relativi a lanterne semaforiche suddivisi su 246 POD (punti di prelievo energia). A questi si aggiunge anche il servizio Smart City, ed assistenza alla redazione e revisione dei Put (piani urbani del traffico) e dei piani regolatori dell’illuminazione pubblica comunale (Pric), con possibilità di quote aggiuntive su nuovi punti luce o situazioni più specifiche (come illuminazione monumenti, altro tipo di esigenze).