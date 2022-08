Dati 180 giorni di tempo per bonificare 20.000 mq di terreno contaminato sequestrato nell’area industriale

Vengono dati 180 giorni di tempo per bonificare i 20.000 mq di terreno nell’area industriale al centro delle attività investigative della Procura di Lamezia Terme, che il 31 maggio ha inviato al Comune di Lamezia Terme l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza art 321 c.p.p. di un deposito reiterato nel tempo assimilabile a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati presso l’area industriale Papa Benedetto XVI.

Le indagini erano state condotte dalla Guardia di Finanza nell’ottobre 2021, e nell’ordinanza emanata oggi si rimarca come «a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l’emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti dei custodi e amministratori giudiziari dell’immobile di che trattasi al fine di imporre la bonifica dello stesso intesa come intervento di rimozione dell’amianto; sussistono ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione della situazione di pericolo rappresentata dalla competente Arpacal, per cui ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Legge n. 241/90, come successivamente modificata ed integrata, si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante l’urgenza di adottare provvedimento extra ordinem a tutela della salute, dell’igiene e della pubblica incolumità».

Tra le indicazioni emanante si specifica che «le attività di rimozione dovranno essere precedute da un’opportuna selezione in situ di tutti i rifiuti presenti, al fine di garantire la corretta separazione per categorie omogenee; tutti i rifiuti dovranno essere opportunamente classificati ai sensi dell’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.il., nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti alla Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014 (2014/955/UE) ed al Regolamento UE n. 1357/2014, per essere successivamente rimossi ed avviati presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati, sulla base delle indicazioni fornite nella precedente tabella; i rifiuti potenzialmente pericolosi, ovvero classificabili con Eer pericoloso o Eer non pericoloso sulla base dell’effettiva concentrazione di sostanze pericolose, dovranno essere sottoposti preventivamente ad analisi di laboratorio per la valutazione dell’eventuale pericolosità e l’attribuzione del corretto codice Eer; oltre ai rifiuti già individuati visivamente nel corso del sopralluogo, i responsabili dovranno verificare la presenza di altri quantitativi e di eventuali altre tipologie, presenti nei cumuli o interrati, anche mediante l’esecuzione di indagini dirette (es. altre trincee esplorative) ed indirette (es. indagini geoelettriche, georadar); le attività di trasporto dei rifiuti, nonché le attività preliminari di selezione, classificazione e messa in sicurezza ove previsto, dovranno essere affidate a ditte regolarmente iscritte nelle apposite sezioni dell’Albo Gestori Ambientali, per l’avvio a recupera/smaltimento presso impianti autorizzati».

Elencando fusti metallici e bidoni di plastica, vuoti o contenenti sostanze solide e liquide di origine ignota in attesa di opportune analisi, si ci sofferma inoltre sul fatto che «le indagini preliminari, eseguite sui terreni, hanno rilevato il superamento delle Csc relative al parametro Idrocarburi C>12 nel campione C2, si ritiene necessario che siano attivate le procedure operative ed amministrative previste a carico del responsabile della potenziale contaminazione ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006. Le indagini da eseguire dovranno essere estese a tutto il sito e tenere conto delle ulteriori verifiche che saranno effettuate sulla distribuzione dei rifiuti in argomento».

In caso di inottemperanza nei prossimi 6 mesi, «si procederà all’esecuzione d’ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali».